В Талдоме сотрудники Росгвардии из Дубненского отдела задержали 36-летнего мужчину, который устроил стрельбу из пневматического пистолета. Жители улицы 8 Марта услышали выстрелы и крики о помощи и сразу же сообщили об этом в полицию.
Когда росгвардейцы прибыли на место, они выяснили, что между мужчиной и группой людей произошел конфликт. В ходе ссоры он достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову 37-летнему местному жителю. Нападавшего быстро задержали и передали полиции. Пострадавшего доставили в больницу.
Росгвардия задержала открывшего стрельбу мужчину в Талдоме
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