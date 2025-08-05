Росгвардия задержала открывшего стрельбу мужчину в Талдоме

В Талдоме сотрудники Росгвардии из Дубненского отдела задержали 36-летнего мужчину, который устроил стрельбу из пневматического пистолета. Жители улицы 8 Марта услышали выстрелы и крики о помощи и сразу же сообщили об этом в полицию.

Когда росгвардейцы прибыли на место, они выяснили, что между мужчиной и группой людей произошел конфликт. В ходе ссоры он достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову 37-летнему местному жителю. Нападавшего быстро задержали и передали полиции. Пострадавшего доставили в больницу.