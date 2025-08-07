Мигрантов в Тюмени оправдали после стрельбы по машине

В Тюмени осудили двух из трех мигрантов за стрельбу на улице Муравленко

В Тюмени прошел суд над тремя мигрантами, устроившими стрельбу на улице Муравленко. Одного из них полностью оправдали, двое других избежали наказания за покушение на убийство, но сели в тюрьму за хулиганство, сообщил сайт 72.ru .

В январе 2024 года приехавшие из Азербайджана мужчины на глазах прохожих расстреляли автомобиль. Находившийся в салоне человек получил несколько пуль в плечо, стрелков задержала полиция.

Суд признал Маарифа Алиева и Расула Мансурова виновными в порче чужого имущества и хулиганстве с применением оружия. Они получили 2,5 года и два года четыре месяца колонии общего режима соответственно. Третьего обвиняемого полностью оправдали. Кроме того, суд снял со всех фигурантов дела обвинение в покушении на убийство.

Владелица автомобиля добилась компенсации. Алиев и Мансуров выплатят ей 815,8 тысячи рублей, из которых 100 тысяч возместили еще до решения суда.

