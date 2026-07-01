В Венесуэле трехлетнего ребенка нашли живым через шесть дней после землетрясения

В Венесуэле трехлетний мальчик выжил, проведя шесть дней под завалами обрушившегося из-за землетрясения здания. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес в телеграм-канале.

«В здании Лос-Коралес-Гарден в штате Ла-Гуайра спасли Клибера Морана, пробывшего под завалами шесть дней», — написала она.

Ребенок истощен, однако серьезных травм не получил. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее стало известно, что более 70 тысяч человек пропали без вести после мощного землетрясения в Венесуэле. Число погибших превысило 1400 человек. Ведется сбор гуманитарной помощи для пострадавших.