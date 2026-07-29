В Венесуэле спасли пуделя спустя 29 дней после землетрясения

В Венесуэле спасатели нашли пуделя, который провел 29 дней под завалами после двойного землетрясения. Об этом сообщил портал Need To Know .

Спасатели подняли бетонное перекрытие и обнаружили под ним едва живую собаку. Пудель лежал, свернувшись калачиком, рядом с телом погибшей хозяйки.

После освобождения и медицинской помощи Бейли передали родственникам погибшей женщины. Ее дочь, одиннадцатилетняя Виктория, и супруг Хайро пережили землетрясение и поселились в приюте.

Девочка вела социальные сети и публиковала ролики о восстановлении песика. На кадрах Бейли постепенно набирал силы.

Ранее число погибших в результате землетрясений в Венесуэле увеличилось до 5,3 тысячи человек. Пострадали более 16 тысяч жителей страны.