Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 5,3 тыс. человек

В Венесуэле количество погибших в результате землетрясений выросло до 5 278 человек. Об этом говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

«Погибли 5 278 человек, пострадали 16 740, спасены 6 462», — следует из документа.

За минувшие сутки число жертва стихии выросло на 70 человек, количество спасенных остается неизменным. В 107 лагерях разместили 23 587 человек, 17 907 жителей остаются без собственной крыши над головой.

Землетрясение повредило 856 зданий, 190 из которых полностью обрушились. В стране по состоянию на 20 июля зарегистрировали 1 405 повторных подземных толчков.

Ранее сообщалось, что из-за стихии в Венесуэле погибли 5069 человек, еще 16 740 пострадали.