В Василеостровском районе Петербурга загорелась квартира на предпоследнем этаже

Пожар разгорелся в квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Очевидец сообщил, что из окна квартиры вырывается открытое пламя. В распоряжении 360.ru оказалось видео пожара.

Загорелась квартира на предпоследнем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Кораблестроителей. Огонь перекинулся на балкон и начал подниматься к квартире сверху.

Очевидец сообщил, что тушением занимаются шесть пожарных машин, около дома стоят две кареты скорой помощи. Пожарная служба приехала очень быстро, отметила женщина на видео. Предположительно, из дома эвакуировали часть жильцов из ближайших подъездов.

Информации о пострадавших не поступало. В квартире происходит горение обстановки, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга.

В Набережных Челнах загорелась квартира на втором этаже. Минимум двум жильцам третьего этажа пришлось прыгать в окно, чтобы спастись, они получили травмы.