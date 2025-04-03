«Это очень страшно». В Набережных Челнах загорелся жилой дом, есть пострадавшие

Очевидец 360.ru: минимум два человека пострадали при пожаре в Набережных Челнах

Пожар вспыхнул на втором этаже дома в Набережных Челнах. Минимум двум жильцам третьего этажа пришлось прыгать в окно, чтобы спастись, они получили травмы. Об этом рассказала 360.ru свидетельница происшествия Елизавета.

Огонь разгорался стремительно. Девушка увидела, как два человека не могут выйти в подъезд и пытаются выбраться через окно. Очевидцы растянули одеяло, но оно не смягчило падения в нужной степени.

Одна из пострадавших не могла разогнуть ногу, ей было трудно дышать, и у нее болел позвоночник. Какие травмы получил другой, Елизавета не знает, но отметила, что молодой человек старался не шевелиться. Она вызвала им скорую помощь.

«Это очень страшно. Охватывающее ужасом событие, когда видишь это все вживую», — подытожила собеседница 360.ru.

Что стало причиной пожара, еще предстоит установить.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в подмосковном ЗАТО Власиха. Сгорела трехкомнатная квартира, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки.