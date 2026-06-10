В Уссурийске женщину с ножевым ранением госпитализировали после ссоры с сожителем

Полиция начала проверку по факту публикации в соцсетях видео с женщиной, которая получила ножевое ранение. Об этом сообщил официальный телеграм-канал УМВД России по Приморскому краю.

Пострадавшая поступила в больницу 10 июня с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки. Медики сообщили об этом в полицию.

По предварительным данным, 43-летняя женщина поссорилась со своим 44-летним сожителем и и получила травму во время конфликта. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для разбирательств. Женщину госпитализировали.

Ранее в Приморье арестовали мужчину, который убил собственную мать. В момент убийства он был пьян.