В Приморье арестовали мужчину, убившего мать табуретом

В Пограничном округе Приморья заключили под стражу 35-летнего мужчину, убившего собственную мать. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в телеграм-канале .

Обвиняемый будучи пьяным поссорился с матерью и дважды ударил ее по голове табуретом. Женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Трагедия произошла в период с 4 по 5 июня.

Мужчину арестовали на два месяца. При избрании меры пресечения учли позицию прокуратуры. Ход расследования поставили под контроль надзорного органа.

Ранее в Новосибирской области супружеская пара пенсионеров убила собственного сына. Он пришел к родителям пьяным, начался скандал, который завершился трагедией.