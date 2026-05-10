В Ульяновской области аферисты обманули пенсионерку на 6 млн рублей

В Ульяновской области пенсионерка перевела аферистам шесть миллионов рублей, поверив в «безопасный счет». Об этом сообщило управление МВД России по региону в мессенджере «Макс» .

«Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что ее личный кабинет от „Госуслуг“ взломали, а накопления со счета будут переведены в поддержку запрещенных организаций», — уточнили в ведомстве.

Пенсионерка испугалась и по инструкции мошенников перевела все свои накопления якобы на безопасный счет. Об этом женщина 1943 года рождения сообщила в дежурную часть отделения полиции Чердаклинского района.

Ранее член Ассоциации юристов России Иван Курбаков сообщал, что мошенники начали красть деньги у россиян под видом благотворительных сборов. Аферисты обещали украсить памятники и приобрести праздничные подарки для ветеранов к Дню Победы.