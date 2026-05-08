Аферисты начали красть деньги под видом помощи ветеранам и украшения памятников

Аферисты начали собирать деньги под видом благотворительности, обещая купить подарки ветеранам или украсить памятники к 9 Мая. Об этом РИА «Новости» сообщил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Под видом благотворительных сборов на якобы праздничные подарки ветеранам или украшение памятников собираются денежные средства, которые затем присваиваются организаторами», — сказал юрист.

Накануне киберэксперт Игорь Бедеров предупредил россиян об активизации мошенников в преддверии Дня Победы. По его словам, одна из самых популярных уловок — звонок якобы от представителей соцзащиты или волонтерского штаба. Мошенники просят назвать код из SMS, чтобы получить «президентскую выплату ветерану», а затем крадут аккаунт жертвы на «Госуслугах».

Также некоторые злоумышленники представляются сотрудниками администрации, чтобы украсть паспортные данные, СНИЛС и другие данные якобы для оформления государственной награды.