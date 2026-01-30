В Уфе учитель избил школьника ремнем за карикатуру в образе Чебурашки

Учитель труда избил ремнем ученика седьмого класса за то, что тот нарисовал на него карикатуру в образе Чебурашки, которому мочатся в уши. Об этом сообщил 360.ru источник.

Предположительно, школьник мешал вести урок и матерился. После публичной порки учитель связал ремнем ученику руки и пинком выгнал из класса.

На попавшее в интернет видео обратили внимание в республиканской прокуратуре. Ведомство проведет проверку, чтобы установить, насколько правомерно действовали сам учитель и его школьное руководство. В случае необходимости прокуратура примет меры.

Ранее в Бурятии школьник подрался с учителем и сломал кисть из-за водяного пистолета, из которого мальчик случайно брызнул в педагога водой.