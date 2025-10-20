В Бурятии ученик сломал кисть в драке с учителем из-за водяного пистолета

Источник 360.ru: в Бурятии мальчик получил перелом кисти в драке с учителем

Драка между учеником и учителем произошла в школе села Поселье в Бурятии, несовершеннолетний получил перелом кисти. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

По его словам, причиной потасовки стал водяной пистолет, из которого школьник случайно брызнул на преподавателя физики. В ответ учитель ударил ученика, на что подросток начал намеренно брызгать водой в сторону старшего.

Физик завел ученика в раздевалку и закрылся. В разгар драки в помещение вбежали другие ученики и начали разнимать дерущихся. Очевидец отметил, что учитель якобы душил и бил по голове школьника.

Глава Иволгинского района Николай Емонаков в Telegram-канале отметил, что учителя отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств.

«По факту произошедшего проводится служебная проверка. Хочу четко обозначить позицию администрации района — любое физическое насилие в школе недопустимо. Ситуацию взяли на особый контроль, к расследованию подключились все необходимые службы», — написал он.

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина добавила в Telegram-канале, что в учебном процессе применение физической силы недопустимо ни при каких обстоятельствах.

«Ребенок в стенах школы должен быть защищен — и точка. Разбирательство доведут до конца. Контроль за ситуацией оставляю за собой», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее учительница в Кабардино-Балкарии избила мальчика, который мешал ей вести урок.