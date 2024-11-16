В Уфе почтальон спас застрявшую головой в батарее пенсионерку

В Уфе почтальон спасла жизнь 84-летней пенсионерке, застрявшей головой в батарее. Об этом сообщила пресс-служба городского Управления гражданской защиты .

Почтальон увидела попавшую в неловкое положение женщину, когда разносила по квартирам пенсию. Она незамедлительно сообщила о ситуации в спасательные службы.

На место ЧП поехали спасатели и сотрудники обслуживающей организации, чтобы оперативно понизить температуру в батареях. В квартиру они попали не сразу. Через некоторое время им открыли дверь двое, предположительно, нетрезвых мужчин, представились сыновьями пенсионерки и сказали, что «уже помогли своей матери сами».

Спасатели решили проверить и обнаружили женщину лежащей без сознания на полу возле радиатора. Со слов мужчин, пенсионерка лежала так со вчерашнего дня. С травмами ее доставили в больницу.

Ранее в Москве спасатели эвакуировали из квартиры женщину весом 200 килограммов. Вызов поступил с улицы Давыдковской.