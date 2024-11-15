На западе Москвы женщине весом 200 кг потребовалась помощь спасателей

Спасатели выехали на вызов на запад Москвы — женщине потребовалась помощь в эвакуации из квартиры. Об этом сообщил источник 360.ru.
Вызов поступил с улицы Давыдковской. Источник сообщил, что женщина весом 200 килограммов не может самостоятельно покинуть квартиру. Спасатели выехали по адресу.
Накануне в многоэтажке на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар. Пожарные не смогли вынести тело погибшего из-за захламленности в квартире. На место запросили спасателей МЧС. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Во время пожара спасли 12 человек, двое из которых дети. Один человек погиб.
Арестованный блогер Тринадцатый отправится в зону СВО вместо тюрьмы
Новогодние елки установят в Воскресенске до конца ноября
Главы Минобороны стран ЕС обсудят возможность нанесения ударов по России
Супружескую пару из Воскресенска поздравили с изумрудной свадьбой
Над Курской областью сбили украинскую ракету и 8 дронов
Врачи из Воскресенска стали участниками международного конгресса хирургов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте