На западе Москвы женщине весом 200 кг потребовалась помощь спасателей

Спасатели выехали на вызов на запад Москвы — женщине потребовалась помощь в эвакуации из квартиры. Об этом сообщил источник 360.ru.

Вызов поступил с улицы Давыдковской. Источник сообщил, что женщина весом 200 килограммов не может самостоятельно покинуть квартиру. Спасатели выехали по адресу.

Накануне в многоэтажке на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар. Пожарные не смогли вынести тело погибшего из-за захламленности в квартире. На место запросили спасателей МЧС. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Во время пожара спасли 12 человек, двое из которых дети. Один человек погиб.