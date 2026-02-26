В Уфе мужчину едва не придавило лифтом

В Уфе мужчина чуть не погиб из-за поломки лифта. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

В лифте дома на улице Менделеева уже находились два человека, когда внутрь начал заходить еще один мужчина. В этот момент кабина резко поехала вверх. Ему удалось в последний момент выпрыгнуть, поэтому все обошлось.

Ранее ЧП с лифтом случилось в Жуковском. Мужчина пострадал после резкого рывка кабины. Лифт почти за несколько секунд доехал до 17-го этажа. После случившегося пострадавшему понадобилась помощь врачей — его увезли на реанимобиле.

Как отметили жильцы дома в соцсетях, мужчина не мог пошевелиться, у него сильно болела шея. При этом он не потерял сознание и даже разговаривал по телефону с женой. Также очевидцы слышали сильный грохот из подъезда. Прокуратура Подмосковья начала проверку.