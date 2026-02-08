Кабина рванула вверх. Мужчина получил тяжелые травмы из-за ЧП с лифтом в Жуковском

В Жуковском мужчина получил травмы после резкого рывка лифта в жилом доме. Происшествие случилось вечером 8 февраля на улице Амет-Хана Султана в жилом доме, сообщили 360.ru очевидцы.

Кабина лифта внезапно рванула вверх и буквально за несколько секунд долетела до 17-го этажа, где и остановилась. Внутри находился 40-летний мужчина. После случившегося ему понадобилась помощь врачей — пострадавшего увезли на реанимобиле.

Прокуратура Московской области начала проверку. Надзорное ведомство намерено разобраться, соблюдали ли требования безопасности при эксплуатации лифта и как свои обязанности выполняли управляющая компания и организация, отвечающая за техническое обслуживание.

В социальных сетях жильцы дома сообщили, что мужчина не мог пошевелиться и жаловался на боль в шее, но оставался в сознании и разговаривал по телефону с супругой. Скорая помощь прибыла быстро. Очевидцы также вспоминают сильный грохот в подъезде — звук был такой, будто что-то мощно ударилось или взорвалось.

Соседи утверждают, что проблемы с лифтами в доме для них не новость. За несколько дней до произошедшего жильцы направили коллективное заявление в прокуратуру — его подписали около 250 человек. Управляющая компания отреагировала формально: на место пришел инженер, осмотрел лифт и ушел.

