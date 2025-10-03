В Уфе избили адвоката за то, что он не там поставил машину

Неизвестные избили в Уфе адвоката по имени Айнур за то, что он якобы припарковал машину на их месте. Об этом рассказал 360.ru сам пострадавший.

По словам Айнура, он сидел в машине на улице Художника Позднова и общался с клиентом. В какой-то момент к ним подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser. Перепалка переросла в избиение. Затем нападавшие скрылись, однако юрист успел запечатлеть номер внедорожника.

Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, синяки и ссадины. Кроме того, у него порвана губа. Айнур написал заявление в полицию.

Отдел информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан подтвердил факт обращения и добавил, что злоумышленников разыскивают.

