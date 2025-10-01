Жителя Ногинска осудили за избиение палкой питбайкера

В Ногинске местного жителя осудили за то, что он нанес питбайкеру травмы средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Суд приговорил виновного к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд установил, что 23 июня 2024 года днем мужчина был у своего дома в деревне Афанасово-3. Он заметил двух подростков на питбайках. Одного из них он ударил деревянным черенком от лопаты.

Подросток потерял управление, врезался в припаркованный автомобиль и упал с мотоцикла. Подсудимый подошел к потерпевшему, заметив, что тому нужна помощь. Однако вместо этого он нанес еще несколько ударов. В результате у подростка диагностировали ушибы и переломы левой руки.

Как рассказывала 360.ru мама пострадавшего Маргарита, напавший не извинился. По словам собеседницы 360, мужчина позвонил ее мужу со словами: «Ваш сын виноват в сложившейся ситуации. Что будем делать?». Отец мальчика ответил: «Ничего, продолжать судиться».

Ранее в Ленинском районе Уфы мужчины избили шестерых подростков, четверо из них получили травмы. Предположительно, дети что-то не поделили во время игры. В их конфликт вмешались взрослые.