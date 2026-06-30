В Тверской области мужчина угнал машину, чтобы быстрее доехать до дома

Житель Тверской области угнал чужую машину, чтобы быстрее добраться до дома матери. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Владелец ВАЗ обратился в полицию после пропажи автомобиля у магазина на Советской площади в поселке Спирово. Машина стояла открытой, ключи находились в замке зажигания.

«Он воспользовался чужой машиной, чтобы быстрее добраться до дома матери, которая живет в поселке Красное Знамя. Аккуратно доехав до места назначения, мужчина оставил машину на улице и ушел», — рассказали в полиции.

Подозреваемым оказался 45-летний местный житель. Он признал вину. Против мужчины возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Машину вернули владельцу.

Ранее в Подмосковье полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Выяснилось, что его уже судили за такое же преступление.