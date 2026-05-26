Угнавшего машину рецидивиста задержали в Подмосковье

Подмосковная полиция задержала угнавшего машину мужчину. Оказалось, что он уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Мужчина в возрасте 42 лет вскрыл дверь машины Hyundai Solaris в одном из дворов в Видном при помощи специального оборудования. После этого он запустил двигатель и уехал. По камерам специалистам удалось отследить его маршрут.

«В дальнейшем оперативники установили личность похитителя. Он был задержан на улице неподалёку от своего дома в городе Дзержинском», – рассказали в МВД.

В гараже мужчины в Воскресенке провели обыск. Там нашли похищенную им легковушку. Он успел не только установить подложный государственный регистрационный знак, но и видоизменить идентификационный номер.

Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Автомобиль изъяли, позже его вернут владельцу.