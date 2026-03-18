В Твери спасатели сняли девочку с оторвавшейся на Волге льдины

Спасателям поступило сообщение, что на реке Волге в Твери течением уносит школьницу, оказавшуюся на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«К месту происшествия были незамедлительно направили силы и средства», — рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что спасатели на лодке подплыли к льдине и эвакуировали девочку. Медицинская помощь подростку не потребовалась.

В середине марта в Санкт-Петербурге спасли пятерых рыбаков, провалившихся на мотособаке в трещину на льду Финского залива.

Ранее в Москве спасатели сняли с льдины на Нагатинском затоне двух подростков. Как рассказал очевидец, дети во время прогулки сама забрались на нее и поплыли.