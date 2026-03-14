В Петербурге спасли пятерых рыбаков, провалившихся под лед

В Санкт-Петербурге спасли пятерых рыбаков, провалившихся на мотособаке в трещину на льду Финского залива. Об этом в мессенджере MAX сообщило городское МЧС.

Спасатели доставили на берег двух рыбаков со льда Финского залива в районе Толбухина Маяка.

«На мотособаке они провалились в трещину ледового поля. Техника утонула, сами мужчины не пострадали», — уточнили в ведомстве.

Позже история повторилась в Кронштадтском районе, где спасатели вытащили на берег еще троих провалившихся под лед рыбаков. В МЧС призвали не выходить на лед водоемов, чтобы не подвергать свои жизни смертельной опасности.

Ранее в Москве спасатели сняли с льдины на Нагатинском затоне двух подростков. Как рассказал очевидец, дети во время прогулки забрались на нее и поплыли, видимо, прикалываясь.