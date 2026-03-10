Двух подростков спасли с льдины на юге Москвы

Спасатели сняли с льдины двух подростков в Нагатинском затоне

Оперативные службы спасли двух подростков с льдины на Нагатинском затоне. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 26 по Коломенской набережной. Очевидец рассказал, что спасатели прибыли к детям на катере с воздушной подушкой и сняли с льдины.

«Они гуляли, забрались на льдину и поплыли, наверное, прикалывались. Тут еще рыбаки сидят, с ними пока все хорошо», — отметил он.

В декабре двое жителей Балашихи спасли двух детей девяти и 11 лет, провалившихся под лед на реке Пахорке. Мужчины смело кинулись в ледяную воду, детей оперативно отвезли в больницу.

В МЧС России предупреждали, что выход на лед в период неустойчивых температур и оттепели смертельно опасен. В ведомстве призывали любителей зимней рыбалки не рисковать жизнью.