В Туве камера сняла пропавших девочек, шедших к дамбе на Енисее

В Туве одна из городских камер зафиксировала пропавших девочек, когда они шли в сторону дамбы. Об этом сообщили РИА «Новости» в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Две девочки ушли из дома в Кызыле вечером 1 июля и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах — обувь одной из них.

«Одна из городских камер зафиксировала, что девочки шли в сторону набережной», — сказал собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело. Радиус поисков расширен, в них участвуют волонтеры. Спасатели обследуют реку на лодках, поиски ведут с земли, воды и воздуха с помощью беспилотников.

Такаже СК уточнил возраст девочек: им оказалось по 12 лет.

Ранее волонтер поисково-спасательного отряда «СаяныСпас» Олеся рассказала 360.ru, что к поискам подростков присоединился глава МВД Тувы Юрий Завьялов.