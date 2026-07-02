Телефоны пропавших в Кызыле девочек нашли на берегу Енисея

Появились новые детали поиска двух 13-летних девочек, пропавших в Кызыле 1 июля. Об этом рассказала 360.ru волонтер поисково-спасательного отряда «СаяныСпас» Олеся.

По ее словам, запеленговать телефоны детей удалось около полуночи, а под утро их нашли.

«Семьи хорошие, девочки ранее не пропадали, нашли на берегу Енисея их телефоны. Пока нет никакой информации», — поделилась волонтер.

Вечером 1 июля школьницы вышли из дома и не вернулись. Девочки пропали вместе, предположительно, ушли гулять. Волонтеры обследуют береговую линию протяженностью более чем 300 километров. Поиски продолжаются.

Накануне в Хабаровске нашли двух пропавших детей. Днем ранее там исчезли 14-летнего подросток и шестилетний мальчик. В результате они оба самостоятельно вернулись в свой район.