Глава МВД Тувы подключился к поискам двух пропавших 13-летних девочек

К поискам двух 13-летних девочек, пропавших в Кызыле 1 июля, присоединился глава МВД по Туве Юрий Завьялов. Об этом волонтер поисково-спасательного отряда «СаяныСпас» Олеся рассказала в беседе с 360.ru.

По ее словам, на месте также работает замминистра — начальник полиции региона Антон Матвеев. Спасатели скоординировали родственников, выстроили цепочку: несколько групп по пять человек пройдут по пять километров вдоль русла реки, записывая треки. Все инструктажи с добровольцами провели.

«Сейчас едем малым количеством волонтеров на место работы опергруппы, ждем новую вводную информацию и будем принимать дальнейшие действия», — рассказала Олеся.

Девочки исчезли вечером в среду, 1 июля. Они вышли из дома на прогулку, но обратно не вернулись. Сегодня утром волонтеры обнаружили их телефоны на берегу Енисея.