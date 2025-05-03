В Турции предрекли продолжение землетрясений в Стамбуле

После землетрясения в Стамбуле небольшие подземные толчки будут возникать еще в течение месяца. Об этом газете Sabah заявил профессор Шюкрю Эрсой.

Он спрогнозировал афтершоки до четырех баллов.

«Это может занять еще месяц, обычно ожидается затухание в течение одной недели, но это может занять больше времени», — подчеркнул эксперт.

Ранее турецкий министр строительства и экологии подтвердил, что небольшие повреждения получили 4,2 тысячи домов. Всего после землетрясения в Стамбуле эксперты изучили 36,4 тысячи зданий, сообщил RT. Руководство страны отметило, что из-за ЧП обрушилось заброшенное здании в районе Фатих.

Подземные толчки засекли в Турции 30 апреля. Их магнитуда составила 6,2. Очаг находился в Мраморном море, у берегов Стамбула. Позднее землетрясение произошло в Иране, в результате ЧП в провинции Хорасан-Резави травмы получили 30 человек.