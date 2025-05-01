Почти 30 человек пострадали при землетрясении в Иране

В Иране число пострадавших в результате землетрясения выросло до 29 человек. Об этом сообщило агентство Mehr .

Землетрясение магнитудой пять баллов произошло утром в четверг в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави. По последним данным, 29 человек получили травмы, большинство из них пострадали при попытке покинуть здания в момент толчков.

Один человек остается в больнице, остальных уже выписали. Подземные толчки зафиксировали в пяти городах региона, включая Мешхед, административный центр провинции. Землетрясение произошло на глубине десяти километров около 05:10 утра по местному времени.

Ранее в Крыму зарегистрировали четыре землетрясения. Три подземных толчка произошло в районе водопада Учан-Су на южном берегу полуострова и один — в акватории Черного моря.