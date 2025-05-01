Землетрясение в Стамбуле повредило свыше четырех тысяч зданий

В Стамбуле после землетрясения пострадали более 4,2 тысячи зданий. Об этом сообщило «РИА Новости».

Министр строительства и экологии Турции Мурат Курум уточнил, что эксперты проверили 36,4 тысячи зданий, 4,2 тысячи из которых получили небольшие повреждения, а остальные остались целыми.

По его данным, оценка ущерба все еще продолжается.

Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду, 30 апреля, в 12:49 по московскому времени у берегов Стамбула в Мраморном море. После него последовали повторные подземные толчки.

Почти 30 человек пострадали при землетрясении в Иране. Подземные толчки зафиксировали в пяти городах региона, включая Мешхед, административный центр провинции.