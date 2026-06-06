В США оправдали жениха, выпустившего семь пуль в тестя на свадьбе

В США суд признал невиновным 33-летнего Аарона Уайта, застрелившего во время свадьбы отчима своей невесты. Об этом сообщило издание People .

Свадьба со стрельбой прошла в июле 2024 года в штате Джорджия. Уайта арестовали, обвинив в умышленном убийстве 44-летнего Джейсона Мохона, и нападении при отягчающих обстоятельствах.

По данным следствия, отчим невесты и еще один родственник невесты поссорились и прибыли на свадебную церемонию на разных машинах. Вскоре после приезда второй мужчина начал стрелять из ружья, а Мохон набросился на жениха. Уайт схватил пистолет и выстрелил в отчима невесты в целях самообороны.

Суд признал, что он действовал правомерно. Его признали невиновным. Семья Мохона заявила, что не откажется от попыток привлечь Уайта к ответственности за его смерть.

«Он был совершенно безоружен», — заявил отец Мохона Дэн, добавив, что Уайт выстрелил в его сына семь раз, причем один раз в спину, когда тот лежал на земле.

Ранее в Северной Калифорнии погиб один человек и трое получили ранения из-за стрельбы на выпускном вечере в средней школе.