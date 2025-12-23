В Турции обнаружили обломки самолета начальника генштаба Ливии

Спасатели нашли обломки пропавшего с радаров близ Анкары самолета с начальником генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана, было сообщено об обнаружении обломков самолета, пропавшего с радаров с начальником генштаба Ливии на борту», — говорится в сообщении.

В 20:52 в Анкаре потеряли контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога. Борт передал сигнал об экстренной посадке у района Хаймана. В салоне самолета находились пять пассажиров, в том числе глава генштаба.

По данным местных СМИ, предварительная причина падения — отказ электрооборудования.

Ранее стало известно, что аэропорт Анкары временно закрыт, а воздушное пространство над турецкой столицей — ограничено для полетов.