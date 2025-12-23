Самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

Частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба вооруженных сил Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад, потерпел крушение недалеко от Анкары. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным турецких властей, связь с воздушным судном была потеряна вскоре после вылета из Анкары в направлении Триполи. Перед исчезновением с радаров экипаж запросил аварийную посадку над провинцией Анкара, после чего самолет перестал выходить на связь.