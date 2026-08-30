Ветеринарный врач Шеляков предостерег от кормления диких белок и ежей с рук

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предостерег жителей Санкт-Петербурга от кормления диких белок и ежей с рук. По его словам, такой контакт может привести к заражению инфекциями, включая бешенство, а укус или царапина — к бактериальному заражению. Об этом пишет «МК в Питере» .

По его словам, эти животные являются переносчиками зоонозных заболеваний — инфекций, общих для человека и животных, таких как лептоспироз и бешенство.

Даже если животное не болеет бешенством, на его зубах и когтях может находиться множество патогенных бактерий. Ранка от укуса такого зверька часто долго не заживает, гноится и вызывает серьезные осложнения.

Врач особо подчеркнул, что необычная ласковость дикого животного должна насторожить человека. Бешенство бывает не только буйным, но и тихим (паралитическим), когда зверь теряет страх перед человеком и сам выходит к людям. В такой ситуации Шеляков настоятельно рекомендует не приближаться к животному и не пытаться покормить его с рук.