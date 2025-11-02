В турецком Гебзе эвакуировали жителей 21 дома рядом с рухнувшим зданием

В турецком городе Гебзе власти эвакуировали жителей 21 дома после обрушения шестиэтажного здания. Специалисты проверяют состояние грунта, так как в этом районе выявлены проблемы с почвой. Об этом сообщил телеканал CNN Türk .

В зданиях установили чувствительные сенсоры, которые фиксируют малейшие подвижки, а с помощью томографов создается карта подземных слоев. Эти исследования займут около пяти дней.

Под завалами дома оказалась семья из пяти человек — спасти удалось только 18-летнюю девушку, остальные погибли. На кадрах, появившихся в СМИ, видно, что в доме были трещины еще до обрушения. Министерство юстиции Турции начало расследование происшествия.

