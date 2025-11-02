Получившего 11 тысяч лет колонии основателя турецкой криптобиржи нашли мертвым

Отбывающий наказание в турецкой тюрьме основатель криптобиржи Thodex Фатих Озер мог покончить с собой. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, его процитировал канал NTV .

Тело предпринимателя обнаружили в камере тюрьмы в Текирдаге.

Озера экстрадировали из Албании в Турцию и осудили более чем на 11 тысяч лет за мошенничество и организацию преступной группировки. В январе 2025 года апелляционный суд отменил приговор, но оставил основателя криптобиржи под арестом.

«Тело Фатиха Озера обнаружено в камере тюрьмы в Текирдаге, есть подозрение, что это суицид. Начато расследование инцидента», — рассказал министр юстиции.

