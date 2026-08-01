В Туле неизвестный пытался застрелить главного конструктора FPV-дронов Черезова

На главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства «Овод» Андрея Черезова совершили покушение в Туле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Неизвестный выстрелил в бизнесмена в подъезде дома на улице Михеева, предпринимателя госпитализировали с тяжелым ранением. По данным компании — производителя БПЛА, сейчас его состояние стабильное, помощь оказали вовремя.

В компании связывают покушение с работой Черезова в зоне СВО. Дроны «Овод» считаются одними из самых эффективных на фронте, их называют снайперской винтовкой среди беспилотников.

Разработчик находился в санкционных списках ЕС и США, а также в базе сайта «Миротворец». Его компания попала под санкции Евросоюза менее чем за неделю до происшествия.

По факту покушения правоохранители возбудили уголовное дело. Коллеги желают Черезову скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

В начале июля два обвиняемых в покушении на убийство главы Херсонской области и убийстве двух общественных деятелей получили 6,5 года колонии.