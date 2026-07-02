Украинцы, обвиняемые в покушении на Сальдо, получили 6 и 6,5 года колонии

Два пособника украинских спецслужб, которые причастны к попытке покушения на главу Херсонской области и убийству двух общественных деятелей, получили 6,5 года колонии. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в мессенджере «Макс» .

«Два пособника украинских спецслужб, причастных к террору против Херсонской области, получили заслуженное наказание. <…> Суд назначил виновным шесть лет и шесть с половиной лет колонии», — написал он.

Пособники обеспечивали непосредственных исполнителей терактов средствами поражения — хранили и передавали им взрывчатку, оружие и боеприпасы. С их помощью совершали и пытались совершить убийства людей в Херсоне.

В марте прокуратура Херсонской области передала в суд дело о трех украинцах, обвиняемых в теракте. В апреле 2022 года они по наводке куратора убили из огнестрельного оружия общественного деятеля.