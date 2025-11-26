В Туапсе нашли мужчину, предположительно, выстрелившего в лицо ребенку

В Туапсе задержали мужчину, который, по предварительным данным, выстрелил в лицо девятилетнему ребенку во дворе дома на улице Шаумяна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, полицейские установили личность 64-летнего местного жителя, который мог произвести выстрел из пневматического оружия на улице Шаумяна. Мужчину доставили в отдел полиции, при досмотре у него нашли пистолет.

Оружие изъяли и направили на баллистическую экспертизу. Сейчас проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отец пострадавшего мальчика рассказал 360.ru, что инцидент произошел вечером, когда сын сидел с другом во дворе и играл в телефоне. После выстрела мальчик закричал и побежал домой — дробь попала ему в щеку. Ребенок перенес операцию.