Врачи достали дробь из щеки раненного в Туапсе мальчика

Неизвестный мужчина выстрелил из ружья в двух мальчиков, играющих на детской площадке в Туапсе. Об этом 360.ru рассказал отец раненого ребенка.

«Он приходит в себя после операции, наложили швы. Целый час дробь доставали», — отметил собеседник 360.ru.

Девятилетний школьник закричал и побежал домой. Оказалось, что дробь попала мальчику в щеку.

«Он с другом сидел в соседнем дворе вечером, играл в телефоне. Темно было, услышали только какой-то выхлоп», — уточнил мужчина.

В МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что неизвестный выстрелил в детей из пневматического оружия во дворе дома по улице Шаумяна. Мальчика госпитализировали.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника», — добавили в пресс-службе.

Ранее школьнику из Стерлитамака в глаз попала семимиллиметровая пуля. Отец мальчика подтвердил, что кто-то во дворе прицельно стрелял в голову из пневматического пистолета. В результате пуля застряла, подростка доставили в Уфимский НИИ глазных болезней.