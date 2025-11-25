Неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика в Туапсе

В Туапсе девятилетний ребенок получил ранение во дворе дома от выстрела из пневматического оружия. Полиция разыскивает злоумышленника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Шаумяна города Туапсе неизвестный выстрелил в ее девятнадцатилетнего сына из пневматического оружия», — уточнили в ведомстве.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали. Полиция активно разыскивает преступника. Проводятся оперативные мероприятия для его задержания.

Ранее в Тюмени компания мужчин открыла огонь на территории ЖК «Домашний». Жильцы вызвали полицию. Как выяснилось, стреляли холостыми патронами из боевого автомата. Очевидец рассказал, что дебоширы были пьяными и под наркотиками, их увезли в отдел полиции.