В центре Тольятти прозвучал взрыв газа

МЧС: в доме по улице Победы в Тольятти произошел хлопок газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в центре Тольятти. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области.

Взрыв послышался в Центральный районе в доме по улице Победы, 50. Хлопок газовоздушной смеси без горения произошел в квартире на пятом этаже. Обошлось без пострадавших.

К месту ЧП выехали 42 сотрудника пожарно-спасательных подразделений с 16 единицами техники. Из здания эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Причину хлопка установят специалисты.

Ранее взрыв газа произошел в Ангарске. Из дома эвакуировали 79 человек, пострадали трое. Жильцов временно разместили в местной школе. При разборе завалов спасатели нашли тело 56-летнего мужчины.