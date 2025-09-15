Три человека пострадали в результате взрыва газа в Ангарске

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Ангарске, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он отметил, что после взрыва газовоздушной смеси на втором этаже повреждения получили окна и двери. После ЧП на улицу самостоятельно вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей.

«По предварительной информации, пострадали три человека, двое — госпитализированы», — написал Кобзев.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на месте ЧП работают 16 сотрудников и пять единиц ведомственной техники.

По данным регионального Следственного комитета, уголовное дело возбудили по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее газовый баллон взорвался в квартире дома на Фортунатовской улице в Москве. В результате взрыва один из жильцов получил ожоги.