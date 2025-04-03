В центре Москвы произошло возгорание вентиляции в ресторане «Фергана»

В ресторане на Павелецкой площади произошел пожар в вентиляционных коробах. Заведение расположено в жилом доме в центре столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь заметили в многоэтажке на Павелецкой площади, 1. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне кафе «Ферганское», расположенного на первом этаже здания.

Как сообщили очевидцы, густой белый дым заполнил весь подвал помещения. Посетителей, около 80 человек быстро вывели на улицу. Дым также заметили и на кровле здания.

Здание стоит в группе административных построек, первый этаж отдан под коммерческие объекты. Предварительно, загорелись натяжные короба системы вентиляции мангала. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. О пострадавших на данный момент не сообщалось.

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