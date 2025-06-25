В центре Москвы от домогательств пострадала еще одна девушка

Еще одна девушка стала жертвой массовых домогательств в центре Москвы. Она уже обратилась с заявлением в полицию, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». .

Жительница столицы рассказала, что неизвестный мужчина подбежал к ней и схватил за ягодицы, когда она шла на работу рядом со станцией метро «Белорусская».

«В тот момент я находилась просто в шоковом состоянии. А он продолжал идти рядом со мной, а потом перешел дорогу и ушел», — сказала Екатерина.

Девушка, узнав о резонансном случае домогательств в Москве, сразу написала заявление в полицию.

В центре Москвы за последние два дня зафиксированы случаи массового домогательства к молодым девушкам. Предполагается, что это организованная акция с участием десятков мужчин.

Ранее в Сети появились видео, на которых девушки в Москве жалуются на приставания со стороны прохожих. За этим может стоять блогер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), который называет себя «гуру секса и соблазнения». Он предлагал мужчинам, проходившим «курсы соблазнения», трогать незнакомок на улицах Москвы за интимные места.