«Каждую увести в туалет». Назван возможный виновник домогательств в общественных местах Москвы

В Сети появились видео, на которых девушки в Москве пожаловались на домогательства со стороны прохожих. За этим секс-«флешмобом» может стоять блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), называющий себя «гуру секса и соблазнения».

«Сейчас лето — самый сезон. Сейчас самое время присоединиться к нашей команде и снять всех девушек», — написал он.

Мужчинам, участникам его «курсов соблазнения», предлагалось трогать незнакомок на улицах Москвы за интимные места. Каждый должен был сделать 30 таких подходов за полчаса.

По словам блогера, девушки собираются подавать заявление в полицию из-за неправильного поведения мужчин, которые не довели дело до конца и не затащили своих жертв в туалет.

В начале февраля 2018 года Алекса Лесли арестовали в таиландском городе Паттайя по обвинению в нелегальном бизнесе и сутенерстве.

Ранее сообщалось, что в центре российской столицы за последние два дня начались массовые домогательства к молодым девушкам.