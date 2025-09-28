В Тюменской области 79-летняя пенсионерка выжила после двух суток в лесу

Волонтеры в Тюменской области отыскали 79-летнюю женщину, которая два дня назад заблудилась в лесу. Она выжила, несмотря на дождь и холод, сообщила пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионерка 25 сентября ушла за грибами около деревни Падерина и не вернулась. Первую ночь в лесу она провела под дождем при температуре +4 градуса.

Поиски велись круглосуточно, к ним присоединились 50 человек. Волонтеры использовали беспилотники, квадроциклы и мототехнику, каждые 100 метров останавливались и звали женщину.

«Вокруг непростой лес, противопожарные рвы, но Валентина Алексеевна держалась и дождалась помощи. Днем 27 сентября 2025 года женщина была найдена живой в лесу в пяти километрах от места пропажи», — сообщила администрация поискового отряда.

Ранее на Сахалине при загадочных обстоятельствах исчез водолаз из Красноярска. Он купил билет до Владивостока и в последний раз заходил в соцсети через два дня после потери связи.