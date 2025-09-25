«Билеты брал до Владивостока». На Сахалине загадочно исчез красноярский водолаз

На Сахалине больше месяца назад пропал водолаз из Красноярска. В последний раз он звонил друзьям 18 августа — рассказал, что прилетел на остров для подводной съемки. Также 20 августа был в сети в Telegram. Сейчас о его судьбе ничего не известно. Подробнее о происшествии рассказал источник 360.ru.

«Он улетал для подводного плавания. Грубо говоря, очень активный гражданин. Увлекается скалолазанием, плаванием, мотобайками. Активный образ жизни ведет», — заявил он.

По словам источника, пропавшему 65 лет. Также 360.ru связался с одной из волонтеров, занимающейся поиском мужчины.

«Билеты он покупал только до Владивостока. Поэтому то, что он у нас здесь [на Сахалине], еще бабка надвое сказала. Пока только оперативный материал нарабатывается», — сказала она.

Женщина объяснила, что нет подробной информации о том, где может находиться водолаз. Друзьям он говорил, что полетел на Сахалин, но на самом деле билеты взял до Владивостока.

Как отметил Telegram-канал Shot, некоторые очевидцы видели мужчину в городе Анива. Там он сел на автобус и уехал в село Воскресенское. Местные заметили, что он был пьян.

