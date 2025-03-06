В Татарстане задержали пособника террористов

В Татарстане сотрудники ФСБ пресекли деятельность пособника террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Республике.

«В сентябре 2023 года житель Казани, используя мессенджер Telegram, осуществлял призывы к сбору денежных средств для нужд Вооруженных сил Украины и украинской террористической организации», — сообщили в ФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет». Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Пресс-служба ФСБ показала кадры с задержанием подозреваемого. У него обнаружили несколько мобильных телефонов, банковские карты, а также флаг Украины.

Ранее ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить персональные данные московских школьников через рассылку писем с ресурсов патриотических организаций. Операцию ГУР курировали спецслужбы НАТО. Украинские разведчики собирались перехватить данные подростков для вербовки.