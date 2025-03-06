ФСБ сорвала попытку ГУР завербовать воспитанников «Юнармии» и «Авангарда»

ФСБ: ГУР Украины взломало ресурсы «Юнармии» и «Авангарда» для вербовки детей

Федеральная служба безопасности сорвала попытку украинской разведки получить персональные данные московских школьников через рассылку писем с ресурсов патриотических организаций. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

Операцию ГУР курировали спецслужбы НАТО. Украинские разведчики собирались перехватить данные школьников Москвы и Подмосковья для вербовки. Силовики оперативно выявили факты незаконного доступа ГУР к ресурсам центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

«Спецслужбы Украины осуществили неправомерный доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в „Военно-патриотическом диктанте“. После чего они видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации города Москвы и Московской области», — рассказали в ФСБ.

Столичные учреждения вовремя получили сведения от силовиков о подготовке провокаций со стороны Украины. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

В Крыму сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в призывах к убийству правоохранителей. Против 49-летнего мужчины завели уголовное дело.